Hans Söllner – ein Rebell aus Gewohnheit beleidigt und begeistert in Augsburg

Hans Söllner grüßt im Augsburger Spectrum aus dem 20. Jahrhundert herüber. Seine Kampfeslust ist ungebrochen, manche Kritik wirkt aber kleinlich fixiert.

„Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, sicherte sich Danger Dan vor ein paar Jahren musikalisch ab. Und Jan Böhmermann ließ sich seinen „Ziegenficker“ als „Satire“ juristisch beglaubigen. Kein Wunder, dass Hans Söllner, in unzähligen Gerichtsverfahren seit Jahrzehnten abgehärtet, seinem ausverkauften Abend im Spectrum gleich zu Beginn den Stempel „Satire“ aufdrückte. „Wenn Satire alles darf, auch Präsidenten beleidigen, Neger beleidigen, dann bin i ob jetz Satiriker“, drohte er gleich zu Beginn an. Kleiner Spoiler: Söllner mag vieles sein, ein Satiriker ist er nicht.

Viele Lacher erntete er mit kleinen Geschichtchen beim dankbaren Publikum, das sich zwei Stunden lang im breiten Lachen des nun 68-Jährigen sonnte. Seit Jahrzehnten kämpft der oberbayerische Berufsrebell gegen Staatsgewalt und Bürokratie, gegen Obrigkeit und „Oarschlöcher“ wie andere gegen Windmühlen. Und vor allem für eines: die Legalisierung von Marihuana. Brav trägt er auch sein T-Shirt mit „Marihuana. Import & Export“ auf der Bühne, obwohl das ja inzwischen legalisiert und damit keine große Provokation mehr ist.

Das Publikum im Augsburger Spectrum feiert Hans Söllner

Das Publikum feierte ihn trotzdem dafür, für seine legendären Songs wie „Mei Vadda hod an Marihuana-Baum“ und seine Empfehlungen zum Konsum, der ihn sehr offensichtlich jederzeit entspannt. Legalisiert? „Drei Pflanzen und 30 Gramm“ braucht er nur spöttisch ungläubig ins Publikum zu rufen, um zustimmende Reaktionen zu ernten. „I find’s ja schee, dass sich jetzt plötzlich alle zum Kiffen bekennen. Aber wenn die scho vor 30 Jahr aufg’standen wär’n, dann gabad’s des Verbot scho seit 25 Jahr nimmer.“ Und beklagt, dass es noch immer eine Einschränkung gebe, eben „drei Pflanzen und 30 Gramm“, die jedem erlaubt sind.

Für seine derbe Sprache ist der Reichenhaller Anarchist seit fast 50 Jahren bekannt. So hat er in den 80er- und 90er-Jahren die gesamte CSU-Prominenz beleidigt, allen voran Innenminister Beckstein mit seiner „Law and order“-Beißwut. Und bekam dafür viel Gelegenheit, vor bayerischen Gerichten seine aufmüpfigen Reden vorzutragen. Seinem treuen Publikum ist er auch deshalb dankbar, weil all die Strafgelder „hobts eigentlich ihr ja zahlt“, und das waren oft hohe Beträge.

Die frechen Beleidigungen von Hans Söllner wirken im Spectrum schal

In letzter Zeit war es etwas ruhiger um den schon reflexhaften Anarchisten geworden, der aus purer Widerstandslust einen „Brieffreund“ im Landratsamt mit blöden Rückfragen zu dessen Forderungen beschäftigt. Sein Kampf um Freiheit, dem sich auch die erstaunlich vielen U40-Zuschauer im Saal anschließen können, soll in der Pandemiezeit irrlichternd im Querdenker-Eck angekommen sein. Die Süddeutsche Zeitung berichtete im Februar, dass Zuschauer entsetzt das Konzert in Tölz verließen, weil sie sich „in einer AfD-Veranstaltung wähnten“. Über die „menschenverachtende Rede“ hätten sie sich beschwert.

Lesen Sie dazu auch

Und in Augsburg? Die wütend-frechen Beleidigungen, mit denen der charismatische Liedermacher früher laut um sich warf, wirken schal. Hat er früher schon auch mal die Hosen runtergelassen, um zu zeigen, wo die Obrigkeit ihn lecken könne, hält er sich heute mit kleinlichen Fixierungen auf Äußerlichkeiten der Politiker auf. „Eine fette Sau“ sei die eine, der andere schaue aus wie einer, der in der Nachbarschaft Crystal Meth kocht. Ja und? Bieten sich da keine Angriffsflächen aus dem aktuellen Jahrhundert an?

Klimawandel, soziale Schere, überhaupt „politische Themen“ kommen bei ihm nicht vor an diesem Abend. Aber vielleicht gibt’s die auch nicht in seiner Welt, in der Probleme mit einem Joint gelöst werden. Stattdessen ruft er noch immer laut fordernd „Freiheit“ gegenüber einem Staat, der doch längst als „Dienstleister“ den „Dialog mit dem Bürger“ sucht. Populistisch dem Volk die Stichworte zu schenken, scheint also nicht sein Ziel zu sein. Stattdessen beschimpft er in einem Song einen pauschal als „Rassist“ und wehrt sich gegen die allzu einfachen Schuldzuweisungen. Das frech Radikale ist noch immer seins, auch wenn die Lieder schon älter sind. Und so empfiehlt er zum Schluss: „Passts auf, dass ihr euch ned verlierts“, und legt liebevoll nach: „und verliebts euch mal wieder.“ Eine friedliche Botschaft eines sehr alten Kämpfers.