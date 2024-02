Konzert

Heimspiel für Star-Cellist Maximilian Hornung

Plus Amerika, Lugano, Zürich – Diedorf. Ausnahme-Musiker Maximilian Hornung spielte mit Pianistin Hisako Kawamura ein intimes Konzert in seiner Heimat.

Das Eukitea Theater in Diedorf ist bis auf den letzten Zentimeter ausgelastet. Etwa 200 Menschen sind gekommen, um "ihren Maximilian" zu bejubeln. In dem achteckigen Theaterraum steht ein Bechstein Konzertflügel auf einer Empore. Hisako Kawamura und Maximilian Hornung betreten den Raum durch einen weißen Vorhang – und der Saal bebt.

Maximilian Hornung zählt seit Jahren zu den führenden Cellisten seiner Generation. Als Solist konzertiert er mit den renommiertesten Orchestern und an den bedeutendsten Bühnen der Klassikwelt. Vergangene Woche etwa spielte er mit Anne-Sophie Mutter auf der Salzburger Mozartwoche in Salzburg. Hornung, 1986 in Augsburg geboren, wuchs in einer Musikerfamilie in Dinkelscherben auf und erhielt mit acht Jahren seinen ersten Cello-Unterricht. Mit 16 Jahren brach er die Schule, das Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg, ab, um sich ganz der Musik zu widmen. Mit 23 Jahren war er der erste Solocellist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Er ist Träger zahlreicher Musikpreise und konzertiert mit namhaften Orchestern weltweit.

