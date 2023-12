Konzert

Herrlich harmonisch: In Friedberg spielen Bläser der Berliner Philharmoniker

Plus Im Friedberger Advent feiern die Bläser der Berliner Philharmoniker wieder die Tradition der Harmoniemusik. Nicht nur mit Mozart, auch mit Opern-Melodien.

Von Veronika Lintner

Wie eine fluffige Wolke schwebt der Klang durch die Kirche. Die Klarinette führt das Ensemble sacht und sanft an, Horn, Oboe, Fagott, Kontrabass. Was hier in der Stadtpfarrkirche St. Jakob klingt, ist Harmoniemusik vom Schönsten. Harmoniemusik - so heißen jene Werke für Holzbläser, die einst für die feine Tafelrunde am Hofe komponiert wurden. Und wie bunt sich diese Tradition seit der Wiener Klassik entwickelt, das beweisen im Friedberger Advent: die Bläser der Berliner Philharmoniker. Neun Kammermusiker spielen hier, als Botschafter des Weltklasse-Orchesters. Die Bläser gastieren seit 21 Jahren immer wieder in Friedberg, diesmal im Jubiläumsjahr: Die Stadtpfarrkirche ist nunmehr 150 Jahre alt. Unter den hohen Rundbögen erlebt das Publikum ein starkes Ständchen - in Harmonie, mit Überraschungen.

Die Bläser der Berliner Philharmoniker spielen im Friedberger Advent

Carl Maria von Weber schrieb im Jahr 1808, als er in Stuttgart lebte, ein Sextett für Bläser. Weber war ein Türöffner in der Musik, ein Vorreiter der Romantik, auch mit seiner Oper "Der Freischütz". Und so wolkig-romantisch der Adagio-Satz beginnt - so lustig fällt danach das Rondo ins Werk. Plötzlich klackert die Kammermusik-Maschine, Hörner und Fagotte treiben das Geschehen wie ein tickendes Metronom an, für ein Rennen mit dramaturgischen Atempausen. Sogar der Kontrabass, der die acht Bläser verstärkt, wuselt durch die Läufe. Webers Scherze kosten die Berliner mit all ihrem Können aus.

