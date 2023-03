Hörgenuss mit edlem Streicherklang

Plus Die Bayerische Kammerphilharmonie präsentierte ein eigenwilliges, aber auch stimmiges Programm: im Mittelpunkt zwei Raritäten.

Sie ist in ihrer Reihe "un-er-hört" nie um eigenwillige wie stimmige Programmattraktionen verlegen, die Bayerische Kammerphilharmonie. Im bestens gefüllten Kleinen Goldenen Saal in Augsburg gab man sich diesmal auf Spurensuche mit zwei Raritäten. Zwei Oktette der Zeitgenossen Max Bruch und Johan Severin Svendsen standen für Anfang und Ende der Romantik. Edler Streicherklang sorgte für Hörgenuss, weit entfernt von rein entdeckerfreudigem Belehrungseifer dieser Funde.