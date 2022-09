Beim Schwäbischen Jugendsinfonieorchester geht Können Hand in Hand mit Leidenschaft

Plus Das Augsburger Konzert des Schwäbischen Jugendsinfonierorchester beeindruckt mit Beethoven, Haydn und Mahler. Und präsentiert einen umjubelten Solisten.

Es hatte einen schneidigen Titel, das Konzert des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters. „Aufbruch“, nach Babenhausen, Neu-Ulm zum Abschluss in Augsburg geboten, könnte auf vieles passen. Doch der Auftritt im Kongress am Park ragte heraus. Unter der Leitung von Carolin Nordmeyer erklangen populäre Werke von Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn und Gustav Mahler, interpretiert von den gut hundert jungen Musikerinnen und Musikern mit Konzentration, Können und Leidenschaft. Und mit Cellist Andreas Schmalhofer als umjubelten Solisten.