Konzert in Augsburg

vor 31 Min.

Ein musikalischer Gang durch Seelenwelten zum Ulrichsjubiläum

Peter Bader dirigierte das Festkonzert zum Ulrichsjubiläum in der Ulrichsbasilika, als Solistin war unter anderem Sopranistin Cathrin Lange zu hören.

Plus Das Festkonzert im Ulrichsjahr bot in der Basilika ein Programm, das an Klangpracht, Durchdachtheit und Vielseitigkeit kaum zu übertreffen war.

Weihnachten wehte einen an, als die Ulrichsbasilika Sonntagabend hell erleuchtet war, die Bänke mit bemäntelten Besuchern voll besetzt waren und, vor allem, der im Scheinwerferlicht strahlende Altarraum vor Chor- und Orchestermusikern überquoll. Allerdings war das Ulrichsjubiläum der Grund, und zu diesem Anlass hatte der Kirchenmusiker der Basilika Peter Bader ein Konzertprogramm entworfen, das an Klangpracht, Durchdachtheit und Vielseitigkeit kaum zu übertreffen war. Knapp 90 Minuten lang waren es gefühlt Seelenwelten, die im Laufe des Abends durchschritten wurden - Werke aus dem 19., 20. und 21. Jahrhundert.

Den Auftakt machte eine Uraufführung von Josef Hauber (*1944), dem Amtsvorgänger Peter Baders, der seine extra komponierte „Ulrichshymne“ selber souverän dirigierte und in seinem andächtigen, wunderbar einstimmenden Einsätzer einen Brückenschlag schuf zwischen kirchenmusikalischer Tradition und Neuzeit, zwischen Rück- und Vorausblick. Mit seinen filmmusikalisch inspirierten Klangebenen aus Orgel (Peter Bader) und Blechbläsern erinnerte Haubers Hymne an Werke der sinfonischen Blasmusik.

