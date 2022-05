Konzert

08.05.2022

Jazz trifft Bach: Henning Sieverts spielt mit seinem Trio im Jazzclub Augsburg

Plus Das "Symmethree"-Trio des Bassisten Henning Sieverts erregt im Jazzclub Augsburg Staunen. Der Jazz blickt hier in den Olymp – hinauf zu Meister Bach.

Von Rüdiger Heinze

Der Bassist Henning Sieverts hat einen zweifach guten Namen: als Jazzer und als kundiger Musikjournalist, der regelmäßig im vierten Radio-Programm des Bayerischen Rundfunks ab 23.05 Uhr in der Jazzgeschichte blättert – immer brennend, immer substanziell, immer ein wenig atemlos. Nun war er mit seinem Trio „Symmethree“ im gepflegten Jazzclub Augsburg – und der Jazz blickte zurück zum Blues, nach vorn in die musikalische Zukunft, nach rechts in andere Musikkulturen und nach links zur Neuen Musik. Und er blickte nach oben, in den Olymp, wo einer thront, der mit Kopf und Herz eine ganz eigene Art von universaler Musik schrieb: JSB, Johann Sebastian Bach. Nur nach unten, zur simplifizierten Musik, blickte der Jazz nicht.

