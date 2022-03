Konzert

vor 36 Min.

Konzert im Parktheater: Martin Kälberer gibt der Stille eine Stimme

Martin Kälberer (links) und Alessandro Presti (rechts) glänzten in Augsburg mit idealem Zusammenspiel von Flügel und Flügelhorn.

Plus Im Gögginger Parktheater stellt der Musiker Martin Kälberer sein neues Album vor – und einen fantastischen sizilianischen Trompeter, Alessandro Presti.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Es spricht Bände und auch für die Besonderheit dieses immer wieder inspirierenden Menschen und herausragenden Musikers: Das in Leder gebundene Gästebuch, das bei den Konzerten von Martin Kälberer ausliegt, damit „echte Menschen“ mit individueller Handschrift ihre Eindrücke und Empfindungen ganz analog formulieren können. Die Impressionen sind bei jedem seiner Auftritte intensiv, bleibend, berührend – egal ob er solistisch am Flügel brilliert und improvisiert, oder ob er rhythmisch unendlich ideenreich und mit ausgefeilter Looptechnik als Klang- und „Hang“-Zauberer am Keyboard agiert.

