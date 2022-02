Konzert

vor 43 Min.

Konzert in Augsburg: Wie Sally du Randt überrascht

Plus Die Augsburger Sopranistin Sally du Randt wird für ihre Verkörperung dramatischer Opernrollen geschätzt. Jetzt präsentierte sie sich erstmals als Liedsängerin. Ungewöhnlich ist auch ihre Programmauswahl.

Von Manfred Engelhardt

Vor einem geradezu stattlichen Publikum präsentierte sich Sally du Randt mit ihrem Liederabend „Sehnsuchtsträume“. Die erlaubte Hälfte des Rokokosaals der Regierung von Schwaben war fast vollständig besetzt. Die Sopranistin ist seit 20 Jahren vor allem in den großen dramatischen Rollen am hiesigen Theater geradezu als Institution geschätzt und geliebt von der „Traviata“ bis zu der Marie in Bergs „Wozzek“. So war man gespannt, sie im intimen Bereich des Kunstliedes zu erleben. Zusammen mit Pianist Michael Wagner breitete sie eindrucksvoll diese Facette ihres erstaunlichen Gesangsrepertoires aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

