Konzert in der Brechtbühne: Tim Allhoff führt in neue Dimensionen

Plus Klassik oder Jazz? Der Pianist Tim Allhoff überschreitet die Genre-Grenzen mühelos,ohne sie zu ignorieren - auch beim phänomenalen Konzert auf der Brechtbühne in Augsburg.

Von Reinhard Köchl

Die Frage kann Tim Allhoff nicht mehr hören: Ob er nun ein klassischer oder ein Jazzpianist sei, vielleicht auch ein Klavierspieler mit einer gewissen Affinität zum Pop? Meist lächelt er dazu höflich, sagt, dass er sich immer schon schwergetan habe, sein künstlerisches Schaffen in eine bestimmte Genre-Schublade zu pressen. Insgeheim würde er in solchen Momenten aber lieber die Augen verdrehen und einfach nur darum bitten, ihm zuzuhören. Wie am Sonntagabend in der Brechtbühne im Gaswerk, wo er bei seinem „Heimspiel“ vor einem aufmerksamen, gewogenen Publikum, bestehend aus Freunden und Fans, die beste nonverbale Antwort ablieferte.

