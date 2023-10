Konzert

18:00 Uhr

Kristallklare Stimmen in fernen Sphären: Das Konzert von Ganes in Gersthofen

In der Stadthalle von Gersthofen präsentierten Ganes ihr Programm "Or Brüm – Blaues Gold".

Plus So klingen die Dolomiten: In der Stadthalle Gersthofen tritt die Südtiroler Popgruppe Ganes zum ersten Mal als Quartett auf.

Von Gerlinde Knoller

Irgendwann haben sie vergessen, auf die Uhr zu schauen. "Wie spät ist's jetzt eigentlich?", fragte Sängerin Marlene Schuen ins Publikum, nachdem sie, ihre Schwester Elisabeth Schuen und ihre zwei neuen Bandmitglieder, schon über 90 Minuten ohne Pause gespielt hatten. "Erst acht!", rief ihr einer aus dem Publikum entgegen – nur damit Ganes, dieses wunderbare Ensemble, das mit den beiden Schwestern seinen Ursprung in La Val, einem Dorf in den Südtiroler Dolomiten hat, noch eine gute Weile weiterspielt. Um halb acht Uhr hatte dieses Konzert in der leider nur mäßig besetzten Stadthalle Gersthofen begonnen.

Ganes singen in Gersthofen in der Sprache ihrer Heimat – auf Ladinisch

Vor elf Jahren haben die Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen Ganes gegründet, damals mit ihrer Cousine Maria Moling. Einen Namen hat sich das Poptrio durch Konzertreisen und eine ganze Reihe von Alben gemacht. Ihr Charakteristikum sind Lieder in ladinischer Sprache, jener rätoromanischen Sprache, die heute noch von rund 30.000 Südtirolern gesprochen wird.

