Konzert

vor 34 Min.

Max Raabe bietet stilbewusste Unterhaltung vom Feinsten

Plus Max Raabe füllt mit seinem Palastorchester wieder den Saal im Kongress am Park. Die Songs seines Albums "Der perfekte Moment" sorgen für gute Stimmung.

Von Daniela Tiggemann Artikel anhören Shape

"Ganz famos" müsste man sein Entzücken über die Max-Raabe-Programme ausdrücken. Und wirklich können die Adjektive nicht übertrieben genug an die Zeit anknüpfen, in der der Sänger seit bald 35 Jahren Gold schürft: die 20er und frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Da ist vor allem sein fabelhaftes Palast-Orchester mit zwölf exquisiten Musikern. Und da ist noch die schier unendliche Zahl an bekannten und vergessenen grandiosen Liedern, die er in unsere Zeit gerettet hat.

