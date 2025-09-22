„Menschlichkeit“ auf der Bühne: Jugendsinfoniekonzert im Kongress am Park

Ein weites Feld hat das Schwäbische Jugendsinfonieorchester bestellt. „Menschlichkeit“ ist das Programm betitelt, das in der herbstlichen Probenwoche erarbeitet wurde. Dass dabei ein Panorama der extremsten Kontraste herauskommen muss, versteht sich von selbst. Unter der Leitung von Carolin Nordmeyer wurde dies im Kongress am Park mit Werken von Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart und Dmitri Schostakowitsch in allen Kontrasten beeindruckend vorgeführt.

