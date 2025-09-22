Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten
Feuilleton regional
Icon Pfeil nach unten

Bejubeltes Konzert: Schwäbisches Jugendsinfonieorchester spielt Meisterwerke von Wagner, Mozart und Schostakowitsch

Konzert

„Menschlichkeit“ auf der Bühne: Jugendsinfoniekonzert im Kongress am Park

Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester spielt ein ambitioniertes Programm mit Wagner, Mozart und Schostakowitsch. Solist Georg Arzberger bringt die wenig gehörte Bassettklarinette zu Gehör.
Von Manfred Engelhardt
    • |
    • |
    • |
    Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Carolin Nordmeyer konzertierte im Kongress am Park.
    Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Carolin Nordmeyer konzertierte im Kongress am Park. Foto: SJSO

    Ein weites Feld hat das Schwäbische Jugendsinfonieorchester bestellt. „Menschlichkeit“ ist das Programm betitelt, das in der herbstlichen Probenwoche erarbeitet wurde. Dass dabei ein Panorama der extremsten Kontraste herauskommen muss, versteht sich von selbst. Unter der Leitung von Carolin Nordmeyer wurde dies im Kongress am Park mit Werken von Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart und Dmitri Schostakowitsch in allen Kontrasten beeindruckend vorgeführt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden