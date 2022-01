Augsburger Philharmoniker starten mit Operettenseligkeit ins neue Jahr

Plus Die Augsburger Philharmoniker, Sally du Randt und Jacques le Roux begeistern mit „Strauß & Co“. Bekannte Operettenmelodien führen rund um den Globus.

Sie wollten das Programm schon letztes Jahr unter die Leute bringen, doch Corona verhinderte es. Nun aber waren Generalmusikdirektor Domonkos Héja und seine Augsburger Philharmoniker, die Gesangsstars Sally Du Randt und Jacques le Roux, glücklich, zum Start 2022 das Publikum „Mit Strauß & Co“ begeistern zu können. Es gelang – unter eingeschränkten Platzbedingungen – im Martini Park (am Sonntag in der Stadthalle Gersthofen) auf hinreißende Weise. Eine musikalische Epoche wurde lebendig.