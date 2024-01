Konzert

Mit treibenden Beats gegen die Dunkelheit

Frittenbude mit Frontmann Johannes Rögner beim Auftritt in der Kantine.

Plus Die Band Frittenbude nimmt bei ihrem Auftritt in der Kantine kein Blatt vor den Mund angesichts der bedrohlichen politisch-gesellschaftlichen Tendenzen heutiger Tage. Musikalisch wird das druckvoll - unter anderem mit der Rapperin Nashi 44.

Von Sebastian Kraus

Zeitgeist. Immer wieder skandiert Frontmann Johannes Rögner beim Frittenbude-Konzert in der Kantine zum Intro der Songs dieses Wort. Der Zeitgeist hat den Rückwärtsgang eingelegt; „konservativ“ bedeutet heute nicht mehr, das Gute zu bewahren, sondern die dunkelsten Facetten der Vergangenheit wieder salonfähig zu machen. Es ist, wie beim letzten Auftritt der niederbayerischen Berliner 2019, brechend voll, aber das wäre es dann schon mit den Parallelen. Die reaktionären Kräfte von damals sind heute offen rechtsradikal, Frittenbude wurde durch den Verlust von Gitarrist Martin Steer zum Duo und ihre Konzerte beginnen nun wie ein amtlicher Rave. Nach höchstens zwei Minuten verschmelzen die Körper zu einer wogenden Masse, als wären ausverkaufte Clubkonzerte eher die Regel als die Ausnahme.

Aber Frittenbude machen es dem Publikum auch leicht. Die Beats peitschen nach vorne wie ein Jockey nach zwölf doppelten Espressos, die Bässe lassen die Milz Limbo durch die Darmschlingen tanzen. Rögner platzt fast vor Energie, und zu feiern gibt es zumindest im Bandkontext so einiges. Einmal wird mit einer Runde Schnaps die Veröffentlichung der aktuellen LP „Apokalypse Wow“ auf dem bandeigenen Label Nachti gefeiert, dazu jährt sich ihr Debut „Nachtigall“ zum 15. Mal. Frittenbude spielen mit einer Souveränität, als wären sie seit 40 Jahren auf Tour, und mit einem Enthusiasmus, als wäre es ihr erstes Konzert. „Heute nur einmal“ wird zum Tourabschluss zum letzten Mal live gespielt, doch wäre es beruhigender, wenn „Die Dunkelheit darf niemals siegen“ wegen mangelnder Relevanz von der Setlist flöge. Doch der fünf Jahre alte Text ist aktueller denn je angesichts der Radikalisierung, die sich in der bürgerlichen Mitte etabliert. Es ist in Sachen Intensität der Höhepunkt des Konzerts, und er verklingt mit dem unguten Gefühl, auf ungemütliche Jahre zuzusteuern.

