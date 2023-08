Konzert

18:00 Uhr

Friedberger Festival: Mitten in der Werkstatt des Musiksommers

Plus Das Friedberger Festival startete mit einem Jazzkonzert, hinter dem Ideen, Spontaneität, und ein ausgewachsenes Streichquintett steckten. Das ist außergewöhnlich.

Einigermaßen lapidar lautete der Titel zum Auftakt des Friedberger Musiksommers 2023: "Jazzkonzert". Kein Combo-, Band- oder Big-Band-Name war genannt und damit auch keine Besetzungskennzeichnung, was ja auch Rückschlüsse hätte geben können auf die zu erwartende Stilistik des Abends in der Rothenberghalle. Wer also spielte was - und vor allem wie? Das waren die notwendigen Fragen zur 21. Festivalausgabe, Sektion Jazz.

Aber der Jazz lebt eben von der Improvisation - und in Friedberg speziell auch von der Spontaneität einerseits, dem Experiment und dem Werkstattcharakter andererseits. Idee und (wandelbares) Konzept im Vorfeld nicht ausgeschlossen. Wodurch dem Publikum heuer, in Ehren ersilbert wie bei jedem sinfonischen Konzert auch, summa summarum recht eigentlich eine Wundertüte angeboten wurde. Oder eine Katze im Sack, je nach Blickrichtung beziehungsweise Erwartungshaltung.

