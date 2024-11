Musik, die trösten und heilen soll: Benefizkonzert von „Live Music Now“ im Parktheater

Am Ende steht, wonach zu streben gut ist: eine Win-win-Situation. Heißt: Junge begabte bis fertig ausgebildete Musiker spielen etwa in Altenheimen und Strafanstalten, machen dort ortsgebundenen Menschen eine Freude, und erhalten dafür eine kleine Gage, die Studium oder Berufsstart finanziell erleichtern. Die Hörer haben davon ebenso etwas wie die Künstler, auch in Form von Bildung. Wer konzertiert, ist verpflichtet, über Hintergründe seines Programms moderierend zu informieren – mal ganz abgesehen davon, dass Auftrittspraxis und Bühnenpräsenz geschult werden. Yehudi Menuhin, der große Geiger und Verbrüderungsmusiker, war auf die Idee zu dieser Art von Liebesdienst gekommen, der seit 1977 als „Live Music Now“ in Britannien geleistet wird und seit 1992 in Deutschland.

