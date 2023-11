Konzert

Musik für "Dick und Doof": Stephan Graf von Bothmer gibt Stummfilmen Töne

Plus Laurel und Hardy neu vertont: Stephan Graf von Bothmer spielt Musik zu Stummfilmen. Im Parktheater fasziniert er das Publikum mit der Magie des alten Kinos.

Von Diana Zapf-Deniz

Als der erste Stummfilm 1895 gezeigt wurde, war Stan Laurel fünf Jahre und Oliver Hardy drei Jahre alt. Sie wurden später das wohl weltweit erfolgreichste Komikerduo, Laurel und Hardy, auch "Dick und Doof" oder "Stan & Ollie" genannt. Running Gags und Slapstick satt. Einer, der sich dieser Stummfilmzeit verschrieben hat, ist Stephan Graf von Bothmer. Er interpretiert diese Filme neu und begleitet sie live am Flügel. Im Parktheater in Göggingen präsentierte der Pianist vier legendäre Filme von "Dick und Doof" mit eigens komponierter Musik. Wer kennt von Laurel und Hardy nicht die größte Tortenschlacht der Filmgeschichte, den Gefängnisausbruch oder den Boxkampf des Jahrhunderts? Das Augsburger Publikum kam in den Genuss, diese Filme aus dem vorigen Jahrtausend zu sehen und dank von Bothmer neu zu erleben, der zu den angesagtesten Stummfilmmusikern Deutschlands zählt.

Stephan Graf von Bothmer führt das Publikum in die Stummfilmzeit ein

Cineastischer Usus ist der Vorfilm. So auch im Parktheater. Der Komponist eröffnet die Vorfilme, auf der Bühne eine große Leinwand, links daneben ein Flügel. Von Bothmer, in rubinrotem Jackett und Jeans, erläutert vor jeder Vorführung die Geschichte zum Film, die Besonderheiten. "Der Film kam damals praktisch nie in schwarz-weiß in die Kinos", erklärt er zum Erstaunen des Publikums. Filme seien damals handkoloriert gewesen, doch wurde die Farbe für die Archivierung nicht konserviert.

