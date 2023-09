Konzert

18:00 Uhr

Musik von der Insel: So klingen die neuen Songs der Augsburger Sängerin Ala Cya

Ala Cya wird am 3. Oktober in der Kresslesmühle ihr neues Album "Elements" präsentieren.

Plus Die Augsburger Sängerin Ala Cya reiste zu den Kanaren, um sich selbst zu finden. Sie komponierte Songs in der Natur, zwischen Wellen und Steinwüste.

Ala Cya wollte raus aus der Stadt, der Gesellschaft entfliehen und den ganzen Dingen, die sich anhäufen, die man aber eigentlich nicht braucht. Sie wollte als Eremitin leben und die Courage zeigen, ihrem Herzen zu folgen, ihrem Leitstern. Also kündigte sie ihre Wohnung, machte ihren alten VW-Bus zu ihrem Lebensmittelpunkt und machte sich mit Partner und Hund auf die Reise gen Süden.

Ala Cya musste ihre Tour absagen - und begab sich dann auf Reisen

Was nun klingt wie batikfarbene Hippieromantik, war erst einmal alles andere als das. "In Andalusien waren wir mal fünf Minuten nicht im Auto und als wir zurückkamen, war mein ganzes Musikequipment gestohlen", und es handelte sich gleich um einen doppelten Einbruch, denn auch sie selbst brach ein. "Ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich muss eine Pause machen, habe ich einen Burnout bekommen. Es ist nicht nachhaltig, soviel Energie in etwas zu stecken und dann löst sich plötzlich alles in Luft auf. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, gar keine Musik mehr zu machen."

