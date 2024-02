Musik von Hildegard von Bingen und vier Uraufführungen

Musik überwindet Raum und Zeit. Sabine Lutzenberger und ihr Ensemble Per-Sonat verbinden mit einem Programm im H2 im Augsburger Glaspalast Hildegard von Bingen mit dem Klang der Moderne.

Wasser sprudelt aus einer Quelle, Steinchen gluckern, sanfte Wellen schlagen rhythmisch gegen das Ufer. Auf das fröhliche Plätschern eines Flusslaufs legt der Schweizer Alphornist Martin Roos eine ruhige Melodie. Sein Alphorn erfüllt den großflächigen Museumsraum des H2, des Zentrums für Gegenwartskunst im Augsburger Glaspalast. Zwischen abstrakter Fotografie präsentiert das Ensemble Per-Sonat unter der Leitung von Sabine Lutzenberger ein Programm mit dem Namen "Supernova - Hildegard von Bingen im 21. Jahrhundert". Rund 100 Neugierige sind der Einladung gefolgt - mehrmals holen die Veranstalter Stühle hinzu, selbst die Museumsbänke werden herangerückt. Am Ende sitzt das Publikum kreuz und quer auf der Museumsfläche im Glaspalast - was sich überraschend gut in das unkonventionelle Programm des Nachmittags fügt.

"Bergquell" heißt diese erste Komposition, es handelt sich um eine Uraufführung des deutschen Musikers Klaus Hinrich Stahmer. Die Bergquelle wird zugespielt, kommt aus einem Laptop, der zwischen mittelalterlichen Instrumenten wie dem Alphorn und einer Truhenorgel steht. Von den ersten Tönen an rückt der hell erleuchtete, sterile Saal im Glaspalast in den Hintergrund, die Musik nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Natur und an mystische Orte.

Das Ensemble Per-Sonat hüpft spielerisch vom Mittelalter in die Gegenwart

Mit "Supernova" überwindet das Ensemble acht Jahrhunderte. Die Vorstellung spinnt sich entlang einer Handvoll Vokalstücke der Universalgelehrten Hildegard von Bingen (1198-1279). Die hat als Mystikerin, Visionärin, Heilkundige, Religionsphilosophin, Klostergründerin und Komponistin Spuren hinterlassen. Ihre Gesänge, hier vorgetragen von Lutzenberger, der pakistanischen Sängerin Karin Weston und der Amerikanerin Daisy Press, forderten die Grenzen des gregorianischen Chorals heraus.

Sabine Lutzenberger, die renommierte Mezzosopranistin aus Stadtbergen, ist auf Alte Musik spezialisiert und bringt Frische und Natürlichkeit in die jahrhundertealten Melodien. Das Ensemble stellt Hildegards Musik zeitgenössische Kompositionen gegenüber. Neben dem Stück "Bergquell" liefern Wolfram Oettl, Baptiste Romain und Bernhard Lang moderne Reaktionen. Das Programm hüpft dabei so spielerisch vom Mittelalter in die Gegenwart, ist in sich so schlüssig, dass Lutzenberger von einer Moderation absieht. In diesem Überbrücken von Epochen bricht Per-Sonat darüber hinaus mit weiteren Konzert-Konventionen: Die Musikerinnen nutzen den Raum und die Raumakustik aus.

Der Glaspalast verwandelt sich in ein mittelalterliches Kloster

In der polyrhythmischen Komposition des Postminimalisten Oettl, wohl der musikalisch dichteste Moment des Programms, platziert sich das Sängerinnen-Trio etwa hinter dem Publikum. An einem anderen Moment wandelt Karin Weston während einer Weise durch den weiten Raum der Halle 2 mit seinen Pfeilern, als ginge sie durch den Bogengang eines mittelalterlichen Klosters, ihre Kollegin Daisy Press kniet sich daraufhin für eine Partie auf dem Museumsboden nieder.

Ähnlich dem Flusslauf zu Beginn der Vorstellung fließen die Stücke natürlich ineinander über, werfen Fragen auf, um sie in der folgenden Musik zu beantworten. Den programmatischen Höhepunkt bildet eine Komposition des österreichischen Komponisten Bernhard Lang. Er schrieb das Stück "Game XIX" für die beiden Sängerinnen Lutzenberger und Press. Wolfram Oettl begleitet die beiden auf der Truhenorgel, die dafür auf eine spezielle, mikrotonale Stimmung nach dem natürlichen Obertonspektrum temperiert wurde. Seit 2016 entwickelt Lang eine Werk-Serie unter dem Titel "Game", für die es keine durchgehende Partitur gibt, sondern jedes Stück nach werkeigenen Spielregeln funktioniert. Das "Game XIX" bezieht sich auf Hildegard von Bingens Responsorium - ein liturgischer Wechselgesang - mit dem Titel "O vos angeli". Die Reaktion des Publikums: Standing Ovations.