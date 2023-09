Konzert

18:15 Uhr

Musikalisches Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich

Plus Ein Treffen zwischen Klappen und Tasten, Klarinette und Flügel - und Nachbarländern. Patrick Messina und Matthias Kirschnereit konzertieren bei Mozart@Augsburg.

Von Veronika Lintner

Hätten Sie am Dienstagabend einen Sportfan gefragt, was da heute gespielt wird, hätte er Ihnen eine Antwort gegeben: "Deutschland gegen Frankreich natürlich!" Fußball-Länderspiel, Hansi Flick gefeuert, Rudi Völler springt ein. Hätten Sie allerdings einen Klassikfreund gefragt, einen aus Augsburg und Umgebung, dann wäre die Antwort nur einen kleinen Deut anders ausgefallen: "Deutschland und Frankreich!" Ein Länderspiel der anderen Art, ausgetragen im Konzertsaal im Herrenhaus Bannacker: Ein deutscher Pianist und ein französischer Klarinettist spielen Werke aus beiden Ländern. Schumann und Chopin, es ist ein Freundschaftsspiel beim Festival Mozart@Augsburg - ein Treffer nach allen Spielregeln der Kammermusik.

Patrick Messina und Matthias Kirschnereit treffen sich bei Augsburg

Patrick Messina hat schon an der Metropolitan Opera in New York gespielt, ist aktuell der Mann an der Soloklarinette im Orchestre National de France. Und Matthias Kirschnereit? International gefragter Pianist, Echo-Klassik-Preisträger. Diese beiden haben sich den Weg durch die schwäbische Natur gebahnt, durch Alleen und an grünen Feldern vorbei, bis zum Herrenhaus Bannacker. Dieses Landgut ist seit 2012 die Heimstätte von Mozart@ Augsburg. Hier spielen Messina und Kirschnereit um ersten Mal gemeinsam.

