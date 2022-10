Konzert

Musiker auf Reisen

Plus Ein vergnügliches Konzert im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg mit Tenor Michael Schade und Christoph Hammer am Flügel.

Michael Schade, einer der führenden Tenöre unserer Zeit gastierte Samstagabend zusammen mit dem Alte-Musik-Spezialisten Christoph Hammer im Kleinen Goldenen Saal mit einem Liederprogramm zum Thema „Musiker auf Reisen zur Zeit Mozarts“. Schade verstand es beeindruckend, in seinen Moderationen und Rezitationen mit Leichtigkeit in Wort und Mimik die Diskrepanz zwischen der Intimität des Liedes und der Größe des Konzertortes zu überbrücken. Auch stimmlich spannte er meisterlich den Bogen zwischen Großräumigkeit und Miniatur, wagte viel, etwa Pianissimi in der Höhe und schauspielerische Vielfalt des Affects in der Stimme.

