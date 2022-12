Nazareth lassen ihre Stücke im Spectrum ausufern

Plus Natürlich spielte Nazareth mit "Love Hurts" einen ihrer größten Hits im Spectrum Club in Augsburg. Das Publikum wollte aber vor allem den trockenen Hardrock der Band hören.

So herrlich schmerzerfüllt raspelt nur einer von der Liebe, die als Lüge enttarnt wird: Dan McCafferty in der Ballade "Love Hurts". Der Sänger starb im Oktober dieses Jahres. Seine Band Nazareth tourte längst ohne ihn. Jetzt schaute das Quintett mit neuem Sänger im Club Spectrum vorbei, und 500 Fans feierten den schnörkellosen Schotten-Rock.