Nico Franz & The Franz Ensemble würdigen den Gypsy-Jazz

Die Franz-Männer haben die Musik von klein auf im Blut. Am Samstag gibt das Familien-Ensemble sein zweites Konzert. Es vereint europäischen und amerikanischen Jazz.

Nico Franz wurde die Musik in die Wiege gelegt. Der Großteil seiner Familie spielt ein Instrument, sein Großvater war es, der ihm seine erste Geige schenkte, als er gerade fünf Jahre alt war. Mehr als zwanzig Jahre und Tausende Stunden an der Violine später ist das Musizieren noch immer Franz' größte Leidenschaft. Gemeinsam mit drei seiner Verwandten gründete er dieses Jahr das Franz Ensemble – sie alle tragen denselben Nachnamen. Am 16. Dezember tritt das Quintett im Augsburger Kulturhaus Abraxas auf. Die Gruppe interpretiert Klassiker aus dem Gypsy-Jazz.

Der 27-jährige Nico Franz ist mit Jazz groß geworden, wie er erzählt. Mit fünf Jahren begann er, Violine zu spielen. Noch im selben Jahr trat er das erste Mal vor Publikum auf. Mit neun Jahren folgte Klavierunterricht, doch sein Steckenpferd, das blieb immer die Geige. Wenn er spielt, schätzt er vor allem sogenannten Gypsy-Jazz, eine Variante aus der Musikrichtung Swing. Franz, der selbst aus einer Sinti-Familie stammt, bewundert besonders Django Reinhardt, einen Begründer des europäischen Jazz.

Diesem Stil wird auch die Aufführung des Franz Ensembles gewidmet sein. Etwa zwei Stunden werden die fünf Männer spielen, mal zusammen, mal jeder als Solist. Die Gruppe, allesamt mit dem Nachnamen "Franz", mit Ausnahme des Bassisten Müller, besteht aus Nico an der Geige, Nino und Chekel jeweils an der Gitarre, St. Müller am Bass und Nando am Akkordeon. "Das Akkordeon hebt uns von anderen Besetzungen ab, das gibt es inzwischen recht selten", sagt Nico Franz. In vielen Ensembles sei es üblicher, ein Blasinstrument einzusetzen.

In der Musikerszene hat Nico Franz bereits einige Preise gewonnen und wurde als Talent gefördert. Als Stipendiat der Yehudi-Menuhi- und der Albert-Eckstein-Stiftung erhielt er die Geige des Italieners Antonia Pasta. Diese wurde 1725 in Brescia gebaut und ist heute Hunderttausende von Euro wert. Wie Franz erklärt, verändert eine Geige mit dem Alter ihren Klang. Neubauten können mit älteren Modellen nicht mithalten.

Der Musiker mag am Jazz besonders gerne, dass man viel improvisieren kann. "Wenn ich Jazz spiele, bin ich ziemlich frei, auch in der Interpretation. Ob Freude oder Trauer, man kann durch die Musik verschiedene Dinge fühlen", sagt er. Innerhalb der Musikrichtung bevorzuge er ältere und traditionellere Stücke. "Was alt ist, darf auch gerne alt bleiben", sagt Franz mit einem Schmunzeln. Eines seiner Lieblingsstücke ist "There Will Never Be Another You" von Harry Warren aus dem Jahr 1942. Nächstes Jahr möchte das Ensemble eine gemeinsame CD mit eigenen Interpretationen von Jazz-Liedern aufnehmen.

Nico Franz & The Franz Ensemble spielen am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr im Kulturhaus Abraxas. Tickets gibt es im Vorverkauf im Abraxas-Büro, an der Bürgerinfo am Rathausplatz oder in der Buchhandlung am Obstmarkt. Auch an der Abendkasse wird es noch Karten geben.