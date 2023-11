Konzert

Orchester, Schattenspiel und Videokunst: Die Jüdische Kulturwoche beginnt

Plus Die Jüdische Kulturwoche Augsburg Schwaben startet mit einem besonderen Konzert des Jewish Chamber Orchestra Munich - mit Marionetten- und Schattenspiel.

Von Gerlinde Knoller

Wie können wir singen, wenn wir weinen? Diese Frage aus dem Psalm, angesichts der Massaker am 7. Oktober in Isreal, stellte Carmen Reichert, Direktorin des Jüdischen Museums, an den Beginn des Eröffnungskonzerts der Jüdischen Kulturwoche Augsburg Schwaben *23 in der Großen Synagoge Augsburg. Es spielte das Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM) das 2017 eigens für das Ensemble vom Berliner Komponisten Moritz Gagern geschaffene Werk "Nigunim", eine auskomponierte jüdische Hochzeit. Zur Eröffnung versicherte Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild, wie wichtig es sei, dass die Jüdische Kulturwoche Augsburg Schwaben auch in diesem Jahr stattfindet, denn: "Jüdisches Leben hat seinen Platz in dieser Stadt." Es habe jedes Recht, sichtbar zu sein. Die Synagoge war voll besetzt.

Das Stück "Klezmer Re-Constructed" beschreibt eine jüdische Hochzeit

Das Publikum konnte an diesem Abend tief in dieses jüdische Alltagsleben eintauchen – dank der wunderbaren Musik unter dem Titel "Klezmer Re-Constructed". Die 23 Orchestersätze beschreiben in vier Akten den Ablauf einer jüdischen Hochzeit, beim Junggesellenabschied angefangen, über die Verschleierung der Braut, die Tänze und Prozessionen der Hochzeitsgesellschaft und das Zertreten des Glases, bis hin zu Bankett und rituellem Brauttanz.

