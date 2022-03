Pippo Pollina und die Macht der Musik

Plus Endlich wieder live on Stage: Beflügelt von der Begeisterung seiner Augsburger Fangemeinde stellte der Sänger und Komponist Pippo Pollina sein neues Album vor.

Die Begeisterung seines Augsburger Publikums war da, ein neues Album ebenso. "Canzoni Segrete" präsentierte der sizilianische Sänger und Komponist seinen Fans im Kongress am Park gemeinsam mit dem großartigen „Palermo Acoustic Quintet“. Dazu war auch manch ein zeitlos gültiges Lied aus früheren Zeiten von ihm zu hören. Nicht wegzudenken als legendäre Publikumsfavoriten waren weder „Camminando“, noch „Centopassi“ oder „Mare, mare, mare“. Ebenso zum Ritual der Pollina-Konzerte gehören die mit Standing Ovations begleiteten drei Zugaben – diesmal sogar mit einer sehr berührenden, komplett unplugged gesungenen Version von „Anniventi“.