Romanzen zwischen Dieselmotoren: Star-Cellistin Raphaela Gromes im MAN-Museum

Raphaela Gromes, Artist in Residence der Augsburger Philharmoniker, rief zum Kammerkonzert ins MAN-Museum. Es wurde ein wahrlich ertragreicher Abend.

Wenn das keine Konfrontationen waren! Beim jüngsten Konzert im MAN-Museum prallten vier Welten aufeinander: einerseits gefühlvolle musikalische Romanzen des romantischen 19. Jahrhunderts auf einen still ruhenden Zweizylinder-Kreuzkopf- sowie einen abgestellten Einzylinder-Tauchkolben-Dieselmotor, andererseits die Nummer eins der aktuellen nationalen Klassik-Charts auf so verschüttete wie überbordende Faktenfülle aus der lokalen musikalischen Aufführungsgeschichte.

Raphaela Gromes führt die deutschen Klassik-Charts an

Und das kam so: Indem vor Zeiten bei den Augsburger Philharmonikern ein guter Riecher herrschte und die Cellistin Raphaela Gromes als Artist in Residence für die laufende Spielzeit verpflichtet werden konnte, gab sie in dieser Funktion nun im MAN-Museum ihr viertes Augsburger Konzert – und zwar mit Auszügen ihrer jüngsten CD "Femmes", die seit Anfang März, weil sie sich wie warme Semmeln verkauft, an der Spitze der deutschen Klassik-Charts steht. Den Begleittext zu dieser CD aber schrieb die in Augsburg lebende Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka, die jetzt auch den Einführungsvortrag zum Auftritt von Raphaela Gromes hielt. Erstens weil sie Spezialistin für Komponistinnen ist und zweitens Spezialistin der Augsburger Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Derzeit schreibt Wosnitzka, nachdem sie die Augsburger Zeitungen nicht nur des 19. Jahrhunderts studiert hat, ihre Doktorarbeit über die Augsburger Musikaufführungsgeschichte im einst neben der Moritzkirche gelegenen Gasthof Goldene Traube – wo der sogenannte "Apollo"-Saal Raum für 1500 Hörer bot –, aber genauso könnte sie wohl nach ihrer Recherchearbeit auch über die Aufführungsgeschichte des Augsburger Stadttheaters im 19. Jahrhundert schreiben.

Die Komponistin und Pianistin Clara Schumann hatte freundschaftliche Beziehungen zu Augsburg

Im Vorfeld des Raphaela-Gromes-Auftritts stellte sie jedenfalls ungezählte hochinteressante Verknüpfungen zwischen Augsburg und jenen drei Komponistinnen her, die dann auch erklingen sollten: Clara Schumann, Pauline Viardot-Garcia und Luise Adolpha Le Beau. Gerade hinsichtlich Clara Schumann und ihres Augsburger Gastspiels ist bedeutsam, dass die komponierende Klaviervirtuosin sowohl mit den Töchtern des einst in Augsburg lebenden Nationalökonomen Friedrich List sowie mit der Tochter des Augsburger Klavierbauers Then, der sie auch Unterricht erteilt hatte, befreundet war.

Freilich: Im Zentrum des gut besuchten Konzertabends stand der klingende Instrumentalton. "Romanzen & mehr" lautete sein Titel; der Schwerpunkt lag – zwischen den vielen schwarz und silbern glänzenden Pferdestärken – deutlich auf dem Lyrischen. Das Ehepaar Schumann rahmte den offiziellen Teil des Abends vor der Mendelssohn-Zugabe: zunächst Roberts Märchenerzählungen op. 132, die wie manches des Programms vom Pianisten Julian Riem arrangiert worden waren, schlussendlich Claras Klaviertrio op. 17, das viersätzig gewichtigste Werk dieses Kammerkonzerts.

Trotz ihrer Bekanntheit spielte sich Raphaela Gromes nicht in den Vordergrund

Wenn auch der gute Name von Raphaela Gromes im Vordergrund wirkt und sie den Rahmen, den Ablauf des Auftritts erkennbar in ihren Händen hält, so spielt sie sich als der "Star" des Trios musikalisch nicht in den Vordergrund. Gerade in den Märchenerzählungen beeindruckte umgehend, wie gut ausbalanciert das Zusammenspiel ertönte, dazu ziseliert, diskret, feinsinnig, zudem in ungekünsteltem natürlichen Fluss. Und in Claras Trio mit seiner ausgedehnten Architektur und dem kunstvoll gearbeiteten Fugato im energischen Finale erzielte das austarierte Zusammenspiel einen besonders kompakt-stringenten Höreindruck. Letztlich lief die Wiedergabe auf die Erneuerung eines Plädoyers für Clara hinaus.

Naturgemäß nicht ganz so repräsentativ, weil in der Ausdehnung wesentlich kürzer und in der Faktur fasslicher, die zwischengeschalteten Kompositionen von Clara Schumann, Pauline Viardot-Garcia und Luise Adolpha Le Beau: Romanzen, kantable oder tänzerische Stücke für den bürgerlichen Musiksalon, mal träumerisch, mal schwungvoll sich drehend, mal so emphatisch ausmusiziert wie das Brahms-Scherzo zur FAE-Sozietätssonate auch (Violine: Daniel Dodds). Ein wahrlich ertragreicher Abend.