Konzert

18:30 Uhr

Salut Salon: Vier Musikerinnen mit Feuer und Flamme

Plus Hier gibt es nicht nur etwas für die Ohren: Mit seinem Programm "Musik der Träume" trat das Quartett in der Stadthalle Gersthofen auf.

Von Gerlinde Knoller

„Ich glaube, dass in meinen Fingerspitzen das stärkste Schmerzmittel steckt. Die Musik und ein bisschen Humor trösten“. Bewegend die wenigen Worte von Pianistin Kristiina Rokashevich, geboren in Estland, aufgewachsen in einer multinationalen Familie, in Sorge um ihre Großmutter in der Ostukraine, zu Beginn dieses Abends mit dem Quartett Salut Salon in der Gersthofener Stadthalle. Seit rund 20 Jahren spielt sich das Kammermusik-Ensemble aus vier Frauen in die Herzen des Publikums. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in der gut besetzten Stadthalle nun umso mehr. Neben der Pianistin bilden das Ensemble Angelika Bachmann (Violine), die auch die meistens Stücke für diese Besetzung arrangiert hat, Iris Siegfried (Violine) und Heike Schuch (Cello).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen