Konzert

vor 4 Min.

Schwäbisches Jugendsinfonieorchester berührt mit Konzerten für die Ukraine

Plus Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester lässt beim Benefizkonzert im Augsburger Kongress im Park Welten aufeinanderprallen - mit einer Uraufführung.

Von Marina Kraut

Augsburg 2021: Ein Jahr voller Einschnitte. Eine Zeit, in der die Frage nach der Grenze der Freiheit des Einzelnen und dem Wohl der Gesellschaft aufeinanderprallten. Carolin Pook hat diese Grenzerfahrungen in dem Stück „About Time“ verarbeitet. Komponiert hat sie es in eben diesem Jahr für das Schwäbische Jugendsinfonieorchester und die Solistin Hannah Weirich, die es nun unter der Leitung von Chefdirigentin Carolin Nordmeyer in drei Konzerten auf die Bühne brachten.

