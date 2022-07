Konzert

13.07.2022

Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker: Viel zu tun für die Trompete

In Wolf Kerscheks "Kantate für Trompete, Orgel und Orchester", als Uraufführung dirigiert von Generalmusikdirektor Domonkos Héja, führte der Trompeten-Solist Matthias Höfs ein ganzes Arsenal an Instrumenten vor.

Plus Das letzte Sinfoniekonzert der Saison brachte Nachdenkenswertes: endlich wieder Bach, dazu eine Uraufführung und die Orgelsinfonie von Saint-Saëns mit triumphalem Finale.

Von Rüdiger Heinze

Wie dankbar angenommen vom Publikum und wie verständnisfördernd Konzerteinführungen sind, dies demonstrierte der Vorlauf zum letzten Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker in dieser Saison. Vier Personen auf der Bühne der Kongresshalle, die eloquent und in jedem Moment sachdienlich erläuterten, was das Auditorium zu erwarten habe. Und der Hit war der Tanz des Orgelsolisten nur auf den Orgelpedalen und der Wahwah-Dämpfer des Trompetensolisten mit seinem Froschquaken. So was gibt Anlass, genauer hinzuhören ... Bringt einen ja auch weiter.

