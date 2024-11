Sinfonische Blasmusik für die Demokratie: Musikkorps der Bundeswehr spielt in Augsburg

Der Marsch marschiert im Grundschritt der Tuba, das Glockenspiel klingelt, die Becken zischen: Der Marsch „Freiheitsfarben“ erfüllt den Kongress am Park. Vom bis zur Bühnenkante besetzten Blasorchester strahlt der Sound in die vollen Publikums-Reihen. Dieses Stück von Willy Kuhn stammt aus der Zeit der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik der 20er-Jahre. Und damit greift das Orchester den Faden der Geschichte auf, der durch das Konzert führt. 2024, das bedeutet: 75 Jahre deutsches Grundgesetz, 35 Jahre Mauerfall – und seit exakt 20 Jahren spielt das Ensemble jedes Jahr ein Konzert in Augsburg. Traditionell lädt der Rotary Club Augsburg das Musikkorps der Bundeswehr zum Benefizkonzert ein. Die Blasmusiker spielen für gute Zwecke; diesmal geht der Erlös an Augsburger Demokratie-Förderprojekte für Kinder und Jugendliche. Ein Ständchen für das Grundgesetz.

