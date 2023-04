Konzert

So wunderschön kann das Leben sein: Anna Depenbusch im Kurhaus

Plus Die Sängerin Anna Depenbusch sieht sich als Geschichtenerzählerin. Sie singt von der Liebe, einer Fernbeziehung und einer außergewöhnlichen Mathematikerin und trifft im Kurhaus auf ein Publikum, das sie gut kennt.

Von Kristina Orth

Anna Depenbusch nennt sich selbst ein wenig altmodisch "Geschichtenerzählerin und Liedmacherin". Als solche ist sie eine der talentiertesten, die Deutschland seit Langem zu bieten hat. Zu erleben war das am Samstagabend im Parktheater.

Depenbusch schreibt, komponiert und singt ihre Lieder alle selbst. Den Mut diesen Weg zu gehen, fand sie durch die isländische Sängerin Björk. Von ihr ließ sich Depenbusch in ihrer Andersartigkeit beeinflussen, wie sie erzählt. Schnell war der Entschluss gefasst, für drei Monate nach Island zu reisen, weil auf einer Reise "die Welt dann verschwindet, bis ich weiß, wo ich bin". So singt es Depenbusch in ihrem Lied "Stadt-Land-Fluss".

