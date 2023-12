Konzert

16:30 Uhr

Standing Ovations für Bonnie Tyler

Plus Auch wenn der Kongress am Park bestuhlt ist: Die Musikfans hält es dort nicht lange. Die raue Stimme von Tyler reißt das Publikum mit.

Bestuhlte Hallen werden oft überschätzt. Beobachtet man öfter bei Konzerten, wenn nach kurzer Zeit die Sitzplätze kaum noch beansprucht werden. Bei Bonnie Tyler dauerte es gerade mal bis zum vierten Song, dass sich die Fangemeinde von den Plätzen erhob. Mit "Lost in France" beamte Tyler die Zuschauerinnen und Zuschauer in dem fast ausverkauften Kongress am Park ins Jahr 1976 zurück. Der erste große Hit der Waliserin.

Da wurde auch sie selbst etwas wehmütig. Mit gespieltem Schluchzen sagte sie: "Da war ich noch 26." Die Jahre sind ins Land gezogen, aber auch mit 72 Jahren wirkte die Frau, die einmal viel Ähnlichkeit mit Barbie hatte, topfit. Gedresst in einer trendig grünen Paillettenjacke und glitzernd schwarzer Stoffhose stand Tyler inmitten ihrer Band am Mikrofon. Die langen Haare immer noch blond wie eh und je. Allerdings nicht mehr so auftoupiert wie einst. "Ich hatte damals so viel Haarspray in meiner Frisur. Ich glaube, das mit dem Ozonloch war ich", sagte sie einmal im Interview.

