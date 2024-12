Süßer die Trompeten nie klingen: Till Brönners „Christmas“ in der Stadthalle Gersthofen

In der Stadthalle Gersthofen haben sie eine Kathedrale errichtet: Bunte Spitzbogen-Kirchenfenster verzieren die Bühne, bilden eine andächtige Deko-Kulisse. Auch das elektrische Kerzenlicht haben sie angeknipst. Bühne frei für Bach und den Knabenchor? Nein, eine Trompete beschallt die Halle. Und das auch nicht klassisch mit Notenständer, sondern frei im Swing, nach der Glaubenslehre des Jazz: „Let it snow“, aber mit Funk-Sound und Attitüde. Hier spielt Till Brönner, ein dreifach „Echo“-prämierter Trompeter, genannt „der deutsche Chat Baker“. Ein Wohlfühl-Jazzer für das große, breite Publikum, aber auch ein Musiker vom Fach, der in den Nischen und Kellern der Jazz-Fachgemeinde als Könner gilt. An diesem Abend spielt er die Rolle des Trompeten-Weihnachtsengels: „Wir werden eine Till-Brönner-Weihnacht feiern“, verkündet er dem Publikum. Der Abend gerät zu einem familiären Fest mit persönlichen Geschichten aus seinem Leben und persönlich herausgepickten Herzenssongs. Um sich herum schart er zum Fest seine Liebsten, also seinen liebsten Mitmusiker auf der Bühne.

Till Brönner spielt Weihnachtsklassiker in Gersthofen

Zwischen zwei Instrumente und zwei Tonfarben wechselt Brönner, von Song zu Song. Für die pure Herzenswärme greift er zum Flügelhorn. Ein Ton wie Kaminfeuerknistern strömt aus dem Trichter. Es rauscht so vertraut wie die Nadel auf der Vinylplatte, wenn Vater zum Fest Bing Crosbys „White Christmas“ auflegt. Hat er natürlich auch im Repertoire, Till Brönner, diesen Evergreen von der weißen Weihnacht. Und wenn er mit seiner Stimme so soft wie Neuschnee auch noch die Textzeilen ins Mikro haucht, dann hofft man doch noch, wider jede Wettervorhersage, und träumt. Aber doch eher in einer 2-Uhr-Nachts-an-der-Hotelbar-Verträumtheit. Auch „Auld lang syne“, der irische Klassiker, erklingt in gedämpfter, inniger Melancholie. Die andere Tonart steuert dagegen die schlankere Trompete bei, die diese „Stille Nacht“ durchbricht. Jetzt wird improvisiert, manchmal ein bisschen spitz in den Höhenflügen, zu laut verstärkt durch die Technik. Trotzdem staunende Augen, Freude im Publikum: Über die plätschernden Töne, die kunstvoll verzögerten Einsätze. Brönners Kunst der Improvisation: Immer zu wissen, wohin mit der Melodie, aber sich trotzdem alle Wege offenzuhalten, welche Note als nächste fällt. Mühelos und durchdacht zugleich.

Till Brönner nur als Trompeter zu beschreiben, greift jedoch zu kurz. Der 53-Jährige ist ein Entertainer, der auch eine ARD-Samstagsabend-Show mit Easy-Jazz durchplaudern könnte. Sympathische Beichte: „Ich bin eigentlich kein Weihnachtsmensch“, sagt er, und sein Lieblings-Weihnachtsfilm sei „Stirb langsam“. Er erinnert sich als Anekdoten-Erzähler auch an seine allererste Trompete, die er im Musikalienhandel seiner Tante fand. Und daran, wie der Sound des Tompetengotts Louis Armstrong in sein Leben trat: „Danach war alles anders.“ Brönners Version von Armstrongs „What a wonderful world“ tönt herzig, aber auch elegant und rund im Ton, nicht so prall wie „Satchmo“ Armstrong, dem die Seele mit jeder Note aus dem Trichter platzte.

Ein Jazzer mit Akkordeon: Fausto Beccalossi begeistert

Wie feiert Brönner Weihnachten? Mit den Liebsten, den Nächsten – einer Band von treuen Wegbegleitern. Mit Christian von Kaphengst spielt er, seit er 15 Jahre war, er bedient Kontra- und E-Bass. Mit unbestechlichem Timing spielt dazu Olaf Polziehn, Pianist seines Vertrauens. Die Kombo veredelt die Sängerin Kim Sanders, die mit perfekter Wohlklang-Stimme auch unbekanntere Weihnachts-Songs leuchten lässt („Better than Christmas“). Fausto Beccalossi ist aber vielleicht das größte und überraschendste Advents-Geschenk an das Publikum: Er spielt Jazz-Akkorderon. Oder wie Brönner sagt: die „zusammenklappbare Kirchenorgel“. Ein beseeltes Spektakel, wie der Italiener sein Instrument atmen lässt, und dazu summt und singt er sogar, wenn ihn der Moment der Musik packt.

„Was ist das bekannteste Weihnachtslied der Welt?“, fragt Brönner und sofort tönt aus dem Publikum: „Stille Nacht!“ Gar nicht still, sondern eher kurios und zappelig, klingt dann die Samba-Version, die Till Brönner rund um die alte Melodie modelliert. Die Sängerin Kim Sanders rasselt mit der Rassel, singt und schäkert mit Brönner. Der Schlagzeuger David Haynes gab bis dahin in Ruhe und Bescheidenheit seinen Rhythmus bei, schrubbte mit den Besen über die Trommeln. Jetzt aber bricht er in ein südamerikanisches Solo aus, in eine Explosion von Rhythmen.

Auch Whams Hit „Last Christmas“ verjazzt Till Brönner

Brönner setzt sein Quiz fort: „Was ist das erfolgreichste Weihnachtslied der Welt?“, und es schallt im Weihnachtschor „Last christmas“ zurück. Aber nein, die Schnulze zu spielen, das wäre ein viel zu sülziger Frevel gegen die Coolness des Jazz, diesen Song spielen sie nie und nirgendwo, versichert Brönner ... „außer in Gersthofen.“ Und so verjazzt er den 80er-Jahre-Herzensbrecher und verpackt ihn in eine Improvisation, mitsingen erwünscht. „Last christmas“, heißt das also: letzte Weihnacht? Nein, Till Brönner verspricht, dass er hier wieder spielen wird in Gersthofen. Ein Versprechen als Weihnachtsgeschenk.