Trio Digilogue im Jazzclub Augsburg: Vier Sticks im Trommelrausch

Plus Die Melodieinstrumente sind digital, die Rhythmussektion analog. Mit zwei Drums und einem Bass schafft das Trio Digilogue im Jazzclub Augsburg zeitlosen Sound.

Seit sich die Latinbande von Copa Caribe in den Jazzclub eingemietet hat, sieht es dort aus wie im zweiten Stock des Naturmuseums: überall ausgestopfte Papageien. Einen der Aras hat sich Sebastian Giussani auf seinen Bassverstärker gestellt, dessen Glasaugen darüber wachen, wie er mit einer fast meditativen Ruhe seine Basslinien zu dem Haken schlagenden Hürdenlauf über Drei- bis Siebenvierteltakte seiner beiden Schlagzeuger Walter Bittner und Kilian Bühler spielt. Giussani hatte einst keine Lust auf das Konservatorium, zu konservativ wird die Klangwelt dort vermittelt. Das Augsburger Trio Digilogue hingegen fasst sein klingendes Universum so weit wie möglich.

Die geschmeidigen Orgelakkorde und Vibrafonläufe kommen, aktiviert mit einem Schlag auf ein Pad, als Sample aus dem Computer, die zwei Drummer sorgen am geteilten Schlagzeug dafür, dass die Lounge-Atmosphäre des Eröffnungsstückes nichts mit der Hintergrundberieselung in Kaffeehausketten zu tun hat. Melodieinstrumente digital, Rhythmussektion analog: Voilà, Digilogue.