Plus Unter neuer Ausgangslage: der Augsburg-Abstecher des 10. Internationalen Bodensee-Violinfestivals junger Meister.

Speziell die späteren der fünf gesicherten Mozart-Violinkonzerte sind nach wie vor ein Prüfstein für angehende Orchestermitglieder. Gibt es auch technisch anspruchsvollere Literatur, die die große virtuose und individuell-wirkmächtige Darstellung verlangen: Um Mozart kommt niemand rum. Seine Konzerte liegen blank da, hier fallen Unsicherheiten, Vertuschungen umgehend auf, Eintrübungen werden nicht verziehen.