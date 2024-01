Von Wiegenlied bis Thunderstruck: So hörenswert ist Trommeln auf der Plastikflasche

Plus Der Perkussionist Alexej Gerassimez und das Signum Saxophone Quartet widmen sich auf der Brechtbühne dem Großen und Ganzen - und triumphieren.

Wie dicht doch Johannes Brahms einlullendes Wiegenlied "Guten Abend, gut' Nacht" und der aufpeitschende "Thunderstruck"-Song der Hardrock-Band AC/DC beieinander liegen können! Obwohl die beiden Stücke aus unterschiedlichen Galaxien doch musikalische Welten trennen!

Aber beim "Starry Night"-Konzert, diesem Auftritt des Schlagzeugers Alexej Gerassimez und des "Signum Saxophone Quartet" auf der Brechtbühne unter sternenklarem Nachthimmel, lagen nicht Tausende von Lichtjahren zwischen Brahms und AC/DC, sondern nur die 20 Minuten der Pause - und die kurzweilige Dauer von zwei weiteren Kompositionen aus dem kreatürlichen Schlagzeug-Saxofon-Kosmos rund um Gerassimez, der einerseits zurzeit "Artist in Residence" der Augsburger Philharmoniker ist, andererseits an der Münchner Musikhochschule als Nachfolger Peter Sadlos unterrichtet.