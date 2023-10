Konzert

Wie der Zirkus zu seiner Musik kam

Plus Im Festsaal des Schaezlerpalais bargen Pianistin Stephanie Knauer und zahlreiche weitere Künstler musikalische Perlen. Dazu gab es auch Zirkus- und Clownnummern.

Von Daniela Tiggemann

Manege frei! hieß es ausgerechnet im edlen Rokoko-Festsaal des Schaezlerpalais. Bunt und glanzvoll wie ein Zirkusprogramm war auch der Abend, an dem neben Pianistin Stephanie Knauer und zahlreichen Musikern die Ballettschule "DanceCenter No1" für etwas Zirkusatmosphäre sorgte – immer im Rahmen der konservatorischen Vorgaben des Ortes. Zirkusmusik, Artistik, ja auch Pferde – getanzt von Ballett-Eleven - konnte man hier erleben. Dazu zwei Clowns vom "Clowness"-Theater, die der schweren Aufgabe, durch dieses vielfältige Programm zu führen, etwas Leichtigkeit schenkten. Dass ihre Scherze und Slapstick-Einlagen nebenbei erstaunlich viele Informationen vermittelten, erklärt, warum das manchmal etwas bemüht wirkte.

Stephanie Knauer hatte mit ihrem weiten musikalischen Horizont mal wieder ein paar Schätze des 18. Jahrhunderts geborgen und mit einem großartigen Ensemble präsentiert. Ihre Auswahl an Werken aus dem englischen Raum wurde verbürgt auch bei den historischen Zirkus-Vorläufern gespielt, das ist die größte Überraschung an diesem Abend. Denn Knauer fand unter anderem ein Werk von John Watlen, das er um 1790 unter dem Titel "The Celebrated Circus Tunes Perform´d at Edinburgh" für Pianoforte, Violine und Bass bearbeitet und herausgegeben hatte. Ein Beleg dafür, dass schon die Vorläufer des modernen Zirkus auf die Unterstützung der Darbietungen durch die Musik gesetzt hatten, zumindest bei lebenden Bildern.

