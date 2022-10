Wilder Tanz auf den Tasten

Plus Klavierduo im Kleinen Goldenen Saal: Lilian Akopova und Martin Stadtfeld spielen temperamentvoll Mozart, Schubert und Stadtfeld zu vier Händen.

Um den Bösendorfer müsste man sich eigentlich keine Sorgen machen. Doch unter dem wilden Temperament der beiden Pianisten Lilian Akopova und Martin Stadtfeld war der klangschöne Flügel beim Konzert zu vier Händen im Kleinen Goldenen Saal besonders gefordert. Rasantes Tempo und emotionsgeladene Ausbrüche sorgten für eine musikalische Explosion, die von den Zuhörern frenetisch gefeiert wurde.