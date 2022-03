Zwei Echo-Klassik-Preisträger vereinen Richard Strauss und César Franck

Plus Szenen eines Duos: Rebekka Hartmann (Violine) und Julian Riem (Klavier) breiten im Augsburger Rokokosaal ihre Vielfalt an Stilen glanzvoll aus.

Leidenschaft war gefragt bei der Soiree im Rokokosaal der Regierung. Wilhelm Walz präsentierte ein exzellentes Duo: Die Geigerin Rebekka Hartmann und Julian Riem am Klavier widmeten sich Sonaten von César Franck und Richard Strauss. Und sie blieben den Gefühlsströmen nichts schuldig. Doch stellten auch Struktur und Dramaturgie der virtuosen Stücke hohe Anforderungen.