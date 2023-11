Der Friedberger Advent wird auch musikalisch

Sophie Heinrich, die Bläser der Berliner Philharmoniker und Harmonic Brass bilden das Programm zum Friedberger Advent. Was alles geplant ist.

Zum Friedberger Advent gehört nicht nur der stimmungsvolle Markt rund um die Pfarrkirche St. Jakob, sondern auch Konzerte. Das erste von dreien findet am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Wittelsbacher Schloss statt. Dort treten die Violinistin Sophie Heinrich und die Pianistin Maria Radutu gemeinsam auf. Heinrich hat vor 16 Jahren die musikalische Tradition mitbegründet und kommt gerne in ihre Heimat zurück. Die mehrfache Preisträgerin, Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker (als erste Frau in der Geschichte des Orchesters) bringt gemeinsam mit Radutu ein Programm auf die Bühne, das unter dem Titel "Evas Mut" Komponistinnen des späten 19. und 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt rückt.

Eine Woche später, am Sonntag, 10. Dezember, kommen dann die Bläser der Berliner Philharmoniker um 20 Uhr in die Pfarrkirche St. Jakob in Friedberg. Vor über 20 Jahren gastierten die Weltklasse-Musiker erstmals in Friedberg, bei ihren Gastspielen waren sie immer so begeistert über die herzliche Betreuung und das enthusiastische Publikum, dass sie gerne wiederkommen. Sie spielen Werke von Mozart, Beethoven, Carl Maria von Weber und Krommer.

Den Abschluss des musikalischen Programms markiert am Donnerstag, 21. Dezember, um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob das Blechbläser-Quintett Harmonic Brass. Mehr als zehn Jahre kommen die Klangarchitekten von "Harmonic Brass" nach Friedberg. Die fünf Freunde musizieren dicht, intensiv und als pulsierendes Ganzes, dass man Trompete, Horn, Posaune und Tuba nur noch als Einheit denken kann. Das adventlich-weihnachtliche Programm wurde von Chefarrangeur Hans Zellner zusammengestellt.

Karten für die Konzerte gibt es telefonisch unter der Nummer (0821) 609299 oder per Mail an info@friedberger-advent.de. (AZ)