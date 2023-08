Friedberger Musiksommer 2023: Jazz, Klassik und Musik mit Peter Pan

Der Friedberger Musiksommer kündigt sich mit musikalischer Vielfalt an. Was das Fest diesmal bietet, reicht von Barock und Romantik bis zur Musik für Kinder.

Der Sommer in Friedberg klingt nach Jazz, Klassik und mehr - und das schon seit 21 Jahren. Dieser traditionelle Friedberger Musiksommer findet auch in diesem Jahr wieder statt, diesmal vom 30. August bis 3. September. Dem Verein "Bürger für Friedberg", der das Festival ehrenamtlich organisiert, und dem künstlerischen Leiter Karl-Heinz Steffens ist es wieder gelungen, hochkarätige Musikerinnen und Musiker für das Programm zu gewinnen. So gastiert Guy Braunstein erneut in Friedberg, der ehemalige Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Außerdem sei es dem Verein wichtig, "den Nachwuchs rechtzeitig an die Musik heranzuführen", erklären die "Bürger für Friedberg" - auch das klingt in diesem Musiksommer an.

Auftakt mit Jazz Traditionell wird das Festival mit einem Jazz-Konzert eröffnet: Die Friedberger-All-Stars spielen am Mittwoch, 30. August, um 19.30 Uhr in der Rothenberghalle . Sie werden verstärkt mit Streichern, Oboe, Flöte, Horn und Gesang. Auf dem Programm stehen "Klassiker des Jazz" und neue Arrangements speziell für den Musiksommer .

Nachtmusik im Schloss Im Wittelsbacher Schloss geht es am 31. August mit einer Nachtmusik weiter. Dort erklingt Beethovens Quintett für Klavier und vier Bläser sowie das Klarinettenquintett von Brahms. Dazwischen präsentieren Michal Friedländer (Klavier) und Tehila Nini Goldstein (Sopran) Lieder aus aller Welt. Dieses Konzert ist laut den Veranstaltern allerdings schon ausverkauft.

Barock und Beethoven In St. Jakob spielen die Festival-Solisten am 1. September unter dem Motto "Zauber des Barock" das 6. Brandenburgische Konzert von Bach sowie Doppel-Concerti und eine Arie von Vivaldi. Außerdem: ein frühes Meisterwerk des Ludwig van Beethoven , das Septett op 20.

Musik für Kinder In der Rothenberghalle findet am 2. September ein Kinderkonzert statt. Die Musiksommer Ensemble-Mitglieder spielen um 15 Uhr die Peter-Pan-Geschichte "Träum mit mir" gemeinsam mit der Schauspielerin Nadine Schori und der Sopranistin Anne Steffens. Der Eintritt ist für alle Kinder frei.

Romantisches Gala-Konzert Die Friedberger Solisten spielen am Abend des 2. September in der Rothenberghalle das 2. Klavierquartett des böhmischen Romantikers Antonin Dvorak , gefolgt von Volksliedern aus aller Welt. Zudem erklingt das spätromantische Nonett des Schweizers Josef Rheinberger , der unter anderem als Lehrer von Richard Strauss in die Musikgeschichte einging.

Matinee mit Künstler-Plausch Zum Finale der Konzertreihe spielt Karl-Heinz Steffens mit seinen Solisten Ravel, Rossini und Mozart bei einer Matinee am 3. September um 11 Uhr in der Rothenberghalle . Außerdem plaudert er mit den Musikern und Musikerinnen über die Komponisten und ihre Werke.



Karten für den Friedberger Musiksommer gibt es unter Telefon 0821/609299, Infos unter der E-Mail-Adresse info@friedberger-musiksommer.de. Einen Überblick bietet die Seite www.friedberger-musiksommer.de. (AZ)

