Der Augsburger Robin Corrêa präsentiert sein Solo-Programm am Klavier

Plus Der Pianist Robin Corrêa spielt am 5. Mai eine Soiree im Rokokosaal. Im Gespräch erzählt der Augsburger, wie er über die Domsingknaben zu den Tasten fand.

Von Veronika Lintner

Frühling im Augsburger Fronhof: Die Vögel singen, Blumen strecken ihre Blüten, die Wiese grünt - und auf einem Parkbänkchen spricht ein junger Mann über die Musik: " Augsburg ist meine musikalische Heimat", erklärt Robin Corrêa. Der 23-Jährige stammt aus einer sehr musikalischen, deutsch-amerikanischen Familie. Sein Vater spielte, seine Mutter spielt Cello bei den Augsburger Philharmonikern, schon als Kind hat er hier die Welt des Orchesters, auch die Welt der Oper kennengelernt. Und jetzt will er sein eigenes Talent zeigen, in seiner Heimatstadt Augsburg - am Konzertflügel. Im Rokokosaal der Regierung von Schwaben, nur ein paar Meter entfernt von der Parkbank, spielt der Pianist am 5. Mai eine Soiree. Romantischer Dreiklang: Werke von Schumann, Schubert, Chopin. Dass ihn sein musikalischer Weg zum Klavier geführt hat, war aber nicht von Beginn an vorherzusehen. Es hätte vielleicht auch ganz anders kommen können ...

Robin Corrêa war 15 Jahre Mitglied bei den Augsburger Domsingknaben

Robin Corrêas Weg begann als Sänger: "Entscheidend war für mich die Zeit bei den Augsburg Domsingknaben, 15 Jahre war ich Mitglied. Diese Phase im Chor, unter der Leitung von Reinhard Kammler, das war meine Initialzündung." Er erinnert sich gerne: an Konzerte im Rathaus, im Goldenen Saal. An die bedeutsame Kirchenmusik, Bachs Passionen, Bachs Weihnachtsoratorium, überhaupt die Faszination: Johann Sebastian Bach. Der Beginn einer Laufbahn als ... Sänger? Nein. Schon damals setzte sich Corrêa an die Tasten, spielte auch Orgel. "Meine Begeisterung galt schon immer der Mehrstimmigkeit und den Harmonien, deswegen hat sich früh auch die Faszination für Tasteninstrumente entwickelt." Und so beschloss er mit 16 Jahren, Profi-Pianist zu werden. Heute studiert er Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, bei dem renommierten Pianisten Matthias Kirschnereit.

