Oper Open-Air: Johannes Martin Kränzle singt bei den Konzerten im Fronhof

Plus Klassik und mehr unter freiem Himmel: Zum 25. Mal finden in Augsburg die Konzerte im Fronhof statt, diesmal mit Donizetti - und dem Bariton Martin Johannes Kränzle.

Von Veronika Lintner

Wilhelm Walz hat schon viele Plätze in Augsburg auf ihren Klangqualität geprüft, auf ihre Tauglichkeit als Kulisse für die Musik. Erst als Konzertmeister der Augsburger Philharmoniker, später als Dirigent am Taktstock. Aber so ganz zuhause fühlt er sich mit seiner Musik im Fronhof. Vor dem alten Bau der Regierung von Schwaben gestaltet er seine Sommer-Konzerte. Der Klang strahlt in die Sommerluft, dann und wann erklingt ein Angelusläuten oder eine Lerche stimmt in die Kadenz mit ein. Und das Publikum trommelt am Ende mit den Füßen auf dem ausgelegten Holzparkett, zum Schlussapplaus. So beschreibt Walz die Atmosphäre - "italienisches Ambiente, Kunstgenuss pur." Und diesen Genuss will er sich auch in diesem Sommer wieder gönnen, zum 25. Mal dirigiert er die Konzerte im Fronhof. Für das Wochenende vom 21. bis 23. Juli kündigt er einen Dreiklang unter freiem Himmel an, mit Orchester-Konzert, Jazz-Matinee und Oper. Diesmal erwartet das Publikum ein vergnüglicher Donizetti. Ein Werk, das für manchen als letzte große Opera Buffa gilt.

Johannes Martin Kränzle singt in Augsburg den Don Pasquale

Reich ist er und Junggeselle, aber eben auch Geizhals und in die Jahre gekommen. Doch Don Pasquale will unbedingt heiraten. Sein Neffe Ernesto wiederum liebt die junge, arme Witwe Norina, soll aber nach des Onkels Wunsch eine deutlich besser betuchte Dame heiraten. Ernesto wehrt sich, Don Pasquale setzt ihn vor die Tür. Und so beginnen die Wirren und Finten in diesem Werk des Italieners Gaetano Donizetto, das 1843 in Paris seine Uraufführung erlebte: die Opera buffa "Don Pasqualie" in drei Akten. Für die Titelrolle hat Walz einen Bariton gewonnen, der zwar aus Augsburg stammt, aber sonst auch bei den Festspielen in Salzburg oder Bayreuth gefragt ist: Johannes Martin Kränzle. "Vor gut zwei Jahren habe ich ihm gesagt: Wenn du im Fronhof singst, kannst du Teile des Programms ganz nach deinem Wunsch gestalten", erinnert sich Walz. Und so fanden sie mit Donizettis Werk zusammen.

