Konzertleben

vor 34 Min.

Wie man als Zuhörer Neue Musik verstehen kann

Plus Schon immer hatte es das Neue schwer. Komponisten erklären, wie man sich annähern kann. Der Augsburger Patrick Schäfer etwa sagt: „Durch Neugierde“.

Von Stephanie Knauer

Unmittelbar nach Beethovens Tod anno 1827 lief der Berliner Kritiker Ernst Woldemar zur Hochform auf: Der Meister verliere sich in seinen letzten Werken „dermassen in düstere, leere, trockene, plan- und geschmacklose Speculationen…, dass man nicht bloss das Ruder des allgemeinen gesunden Menschensinnes, sondern selbst das seines eigenen früheren Verstandes darin vermisst…“. Neue Musik hatte also schon immer Schwierigkeiten, verstanden zu werden. Denn es liegt in ihrer Natur, Grenzen zu erweitern, Tabus zu brechen und dem herrschenden Geschmack vorauszueilen – manchmal sogar über Jahrhunderte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen