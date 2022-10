Konzertreihe

vor 34 Min.

Der Gesang der Orgel

Plus Silvia Amberger kombiniert Stimme und Instrument in ihrem Auftritt in der Ulrichsbasilika in Augsburg.

Von Manfred Engelhardt

Das letzte diesjährige Konzert von "30 Minuten" in der Basilika machte Silvia Amberger zu einem überraschenden – und feinen – vokal-instrumentalen Ereignis. Die junge Augsburger Organistin verband in Werken unterschiedlichster Herkunft fantasievoll ihre eigene Gesangsstimme mit dem großen Instrument in St. Ulrich.

