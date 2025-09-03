Icon Menü
Kostenlose Konzerte am Leopold Mozart College: Klassik begeistert in Augsburg

Leopold Mozart College of Music

Freie Klassik für alle: Warum die Konzerte am Leopold Mozart College of Music so beliebt sind

Werbung haben diese Konzerte gar nicht mehr nötig: Das Programm am Augsburger Leopold Mozart College of Music zieht das Publikum kräftig an. Warum sind die Formate so beliebt?
Von Andreas Garitz
    •
    •
    •
    Galakonzert im College: Anfang dieses Jahres waren hier die bunten Scheinwerfer auf die jungen Talente und angehenden Profimusiker gerichtet.
    Galakonzert im College: Anfang dieses Jahres waren hier die bunten Scheinwerfer auf die jungen Talente und angehenden Profimusiker gerichtet. Foto: Fotostelle der Universität Augsburg

    „Bitte machen Sie dafür keine Werbung mehr“, scherzt Professor Edward King – und das nicht ganz unbegründet. Denn die kostenlosen Konzerte im Leopold Mozart College of Music (LMC), die er zusammen mit der Gesangsstudentin Gunda Guggenmos (28) betreut, platzen zunehmend aus allen Nähten. Bei den Mittagskonzerten, bei denen mehrere Instrumentalisten jeweils zwei oder drei Stücke der verschiedenen Klassik-Genres vortragen, muss man früh dort sein, um noch einen Platz zu ergattern. Für das ebenso beliebte Operettencafé muss man gar viele Tage vorher reservieren und das nicht nur, weil es dort umsonst Kaffee und Kuchen gibt. Vielmehr ist es die besondere Atmosphäre, die in der ehemaligen Post-Schalterhalle an der Grottenau die Menschen zusammenbringt. 

