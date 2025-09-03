Freie Klassik für alle: Warum die Konzerte am Leopold Mozart College of Music so beliebt sind

„Bitte machen Sie dafür keine Werbung mehr“, scherzt Professor Edward King – und das nicht ganz unbegründet. Denn die kostenlosen Konzerte im Leopold Mozart College of Music (LMC), die er zusammen mit der Gesangsstudentin Gunda Guggenmos (28) betreut, platzen zunehmend aus allen Nähten. Bei den Mittagskonzerten, bei denen mehrere Instrumentalisten jeweils zwei oder drei Stücke der verschiedenen Klassik-Genres vortragen, muss man früh dort sein, um noch einen Platz zu ergattern. Für das ebenso beliebte Operettencafé muss man gar viele Tage vorher reservieren und das nicht nur, weil es dort umsonst Kaffee und Kuchen gibt. Vielmehr ist es die besondere Atmosphäre, die in der ehemaligen Post-Schalterhalle an der Grottenau die Menschen zusammenbringt.
Leopold Mozart College of Music
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden