22.9. Mia Pittroff präsentiert "Wahre Schönheit kommt beim Dimmen"

Die Kabarettistin Mia Pittroff präsentiert am Freitag, 22. September, um 20 Uhr in der Kresslesmühle ihr Programm "Wahre Schönheit kommt beim Dimmen". Darin beantwortet sie Fragen wie: Warum ist der Ingwer der Messias unter den Knollengewächsen? Und warum ist „Do what you love and love what you do!“ der Fluch unserer Generation? Und wie erklärt man einem fünfjährigen Kind, dass es auf einem Park-und-Ride-Parkplatz keine Ponys gibt? Während selbst Nachbars Goldfisch seinen eigenen Beauty-Kanal auf Youtube pflegt, stellt Mia Pittroff lakonisch fest: Wahre Schönheit kommt beim Dimmen. Die gebürtige Fränkin schnappt ihre treffsicheren Beobachtungen und Pointen da auf, wo sie sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt zwischen den Jahren. (AZ)