Wenn sich im Krach die reine Schönheit versteckt

Die italienische Avantgarde-Künstlerin Bebawinigi, der Augsburger Klangkünstler Gerald Fiebig und der Gitarrist William Rossi stellen ihre neuen Werke in der Kresslesmühle vor.

Eine kleine Melodie fließt aus Bebawinigis Mund in die Loop-Maschine, dann noch eine und dann viele weitere, die sich Schicht für Schicht zu himmlischen Wolkenformationen auftürmen, aus denen unter diabolischem Lachen plötzlich Unheil verkündende Blitze zucken. Ihr Cello ist pechschwarz lackiert und es wäre nicht verwunderlich, wenn der Bogen mit einem Sägeblatt bespannt gewesen wäre anstatt mit Rosshaar. Die italienische Künstlerin steht alleine auf der Bühne, doch die kreuz und quer verteilten Pedale lassen sie klingen wie ihr eigenes Orchester.

Bebawinigi präsentiert ihr beeindruckendes Album "Stupor"

Ein Orchester der Träumerinnen und Außenseiter, der Visionärinnen und Spinner. Bebawinigi stellt ihr beeindruckendes Album „Stupor“ in der Mühle vor und das mit einer Unberechenbarkeit, dass es nicht nur wegen der tiefen Bässe und schrillen Obertöne ein fast physisches Erlebnis ist - ein wenig so, als würde einem zart der Nacken gestreichelt, während die Beine von einer Dampfwalze überrollt werden.

Dabei bleibt ihre Musik immer nachvollziehbar und packend und man ist in Echtzeit dabei, wie aus einem Mund, zwei Händen und einem Bogen Stücke entstehen und zerstört werden. Draußen toben die Sommernächte, drinnen entsteht ein dunkler, warmer Sog, dem sich das Publikum weder entziehen kann noch möchte. Weiter könnten Schlagerhimmel und Caipi-Bar nicht entfernt sein, auch wenn sie fußläufig zur Mühle zu erreichen sind.

Ein kleiner Indie-Song ist gespickt mit Dissonanzen und verzerrtem Bass

Auch wenn Bebawinigi als eine der herausragendsten Avantgarde-Künstlerinnen gilt, kann sie nicht verhehlen, dass nicht zuletzt Pop ein Teil ihrer Kunst ist. „Mr. Fat“ ist eigentlich ein perfekter kleiner Indie-Song mit seinem stoischen Rhythmus und dem unermüdlichen 16tel-Bass, mit eingängigen Strophen und kurzem Refrain. Und doch: der Bass dröhnend verzerrt, das Solo gespickt mit Dissonanzen, der Text voller Gewalt. „I want to find the solution in my mind“, singt sie mit weit aufgerissenen Augen, dabei hat sie die schon lange gefunden. Die Lösung ist, mit elektrisch verstärkten Maurerkellen über Metallplatten zu kratzen. Die Lösung ist, sämtliche Platten von Björk wie Kindergartenmusik klingen zu lassen. Die Lösung ist, „Hall of the Mountain King“ nur mit Silben wie einen von Stephen King ersonnenen Karnevalsumzug mit Horrorclowns, gefallenen Engeln und verblühenden Rosenstöcken klingen zu lassen. Bebawinigis Lösung ist, in Krach die reine Schönheit zu verstecken.

Ebenfalls aus Italien angereist ist Saxophonist und Gitarrist William Rossi, den Langeweile, Freude und Wut mit dem Augsburger Klangkünstler und Krawallpoeten Gerald Fiebig zusammenbrachte. In den immer gleichen Nächten des Lockdowns schufen sie zwei Alben, sie erfreuten sich am Experiment und an der Kunst des jeweils anderen und schäumten über den Erfolg rechter Parteien in den Parlamenten in vielen europäischen Hauptstädten.

Lesen Sie dazu auch

Gerald Fiebigs Hommage an den Mut Georg Elsers

Wenn Fiebig über Rossis verzerrte Gitarre mit zunehmender Agitation das Leben des Hitlerattentäters Georg Elser Revue passieren lässt, ist das nicht nur die Hommage an den Mut eines einsamen Widerstandskämpfers, sondern eine Warnung vor den üblen Vorzeichen, die schon einmal erfolglos ignoriert wurden.

Kakophonische Störgeräusche und ein überblasenes Saxophon begleiten Fiebigs Abrechnung mit dem Neoliberalismus, ein selbst gebautes Zigarrenkistenbanjo wird den Abend nicht überleben. Diese Künstler legen den Finger in die Wunde, aber solange es Menschen gibt, die ihnen zuhören, ist die Welt noch nicht verloren. So lautet der letzte Satz, mit dem man nach dem Konzert in die vollen Gassen der Altstadt geschickt wird, zum Glück so: „Und alles wird gut sein.“