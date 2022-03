Krieg in der Ukraine: Staatstheater streicht Schostakowitsch-Operette

"Moskau, Tscherjomuschki" wird vom Spielplan genommen. Ensemble-Mitglieder mit ukrainischen Wurzeln fühlen sich aktuell nicht zur Aufführung dieser "heiteren Satire" in der Lage, sagt der Intendant.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat inzwischen auch verschiedenste Folgen für Künstler und Publikum im Westen – und hat nun auch das Staatstheater Augsburg erreicht. Die für Freitag, 4. März, terminierte Vorstellung der Operette „Moskau, Tscherjomuschki“ von Dimitri Schostakowitsch hat das Staatstheater abgesagt, und nicht nur das: Die Inszenierung wird komplett vom Spielplan gestrichen.

Die Entscheidung erklärt Staatsintendant André Bücker so: „Europa hat sich mit Putins völkerrechtswidrigem Überfall auf die Ukraine schlagartig verändert. Auch unsere Wahrnehmung von Vorgängen auf der Bühne ist davon betroffen. An unserer Inszenierung sind Künstlerinnen und Künstler mit ukrainischen Wurzeln beteiligt, die derzeit in tiefer Sorge um ihre Familien in der Heimat sind.“ Die Interpreten, so Bücker, fühlten sich zurzeit nicht in der Lage, „diese heitere Satire, die in der russischen Hauptstadt angesiedelt ist, zu spielen.“

Der Intendant ergänzt, dass auch die zahlreichen russisch-stämmigen Künstlerinnen und Künstler am Augsburger Staatstheater „zutiefst geschockt und betroffen von diesem brutalen Krieg“ seien. Eine Aufführung von „Moskau, Tscherjomuschki“ bedeutet nach den Worten Bückers „zurzeit eine zu hohe emotionale Belastung“ für das Ensemble. Zudem werde die Botschaft des Stückes von den aktuellen Vorgängen überlagert.

Für Ersatz ist gesorgt, versichert das Staatstheater

Der Wegfall der Schostakowitsch-Operette vom Spielplan - erst im vergangenen Dezember hatte die Neuinszenierung Premiere gefeiert - soll für Abonnenten dadurch kompensiert werden, dass zu den betreffenden Terminen eine andere Inszenierung des Abo-Angebots vorgezogen wird. Am 4. März wird stattdessen die Oper „Faust – Margarethe“ von Charles Gounod gegeben. (AZ)

Alle Informationen zur Eskalation erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Krieg in der Ukraine.

